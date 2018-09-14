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Didim açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim açıklarında, fiber tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim açıklarında, fiber tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güney Ege'de bu sabah devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu'nda, fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Bota operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü Afganistan, 9'u Irak, 6'sı Filistin ve 15'i Suriye uyruklu olmak üzere 43 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

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Didim açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandıDidim açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

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