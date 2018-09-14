Didim açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim açıklarında, fiber tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güney Ege'de bu sabah devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu'nda, fiber tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Bota operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü Afganistan, 9'u Irak, 6'sı Filistin ve 15'i Suriye uyruklu olmak üzere 43 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!
Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Sanat okulunda büyük skandal!
Doğuştan penisi olmayan adam ilk kez ilişkiye girdi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum