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Didim açıklarında 43 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinden kaçak yollarla yurt dışına çıkmak için lastik botla denize açılan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında 43 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinden kaçak yollarla yurt dışına çıkmak için lastik botla denize açılan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Geçen salı günü Didim'in Tekağaç Burnu önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu, saat 22.30 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu belirledi. Durdurulan lastik botta 42'si Suriye ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. 12'si erkek, 9'u kadın ve 22'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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