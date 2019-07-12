Didim açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, 54 kaçak göçmen yakalandı.

Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, saat 02.30 sıralarında, Didim'in Akbük Mahallesi açıklarında bir ahşap tekne tespit etti. Ekiplerin durduğu teknede yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 13'ü erkek, 12'si kadın ve 29'u çocuk olan toplam 54 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı. Yakalananlar kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör ise güvenlik güçlerine teslim edildi.

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