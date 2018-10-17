Didim açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, 2 ayrı lastik bottaki 80 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, geçen pazartesi günü saat 04.24'te, Tekağaç Burnu güneyinde, 2 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, kaçakların bulunduğu lastik botları durdurdu. 48'i Suriye, 24'ü Filistin, 7'si Irak ve 1'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 80 kaçak göçmeni yakaladı. 35'i çocuk ve 12'si kadın olan 80 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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