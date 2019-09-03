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Didim açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 18:54 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 lastik botta, yasa dışı yollardan, Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 lastik botta, yasa dışı yollardan, Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.00 ile 07.30 arasında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, botları durdurdu. Yapılan aramada 84'ü Suriye, 5'i Filistin uyruklu toplam 89 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler kıyıya getirildi. Aralarında 38 çocuk, 22 kadının bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Didim açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

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