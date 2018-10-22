Didim açıklarında batık gemi bulundu 

Burhan CEYHAN / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında kalıntılarına ulaşılan ve 18'inci yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu düşünülen bir batık bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Didim ilçesi açıklarında, 18'inci yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu düşünülen batık bulundu. Osmanlı deniz savaş tarihine dair önemli veriler sunması açısında batığın önemine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
"Osmanlı-Rus münasebetleri ve diğer uluslararası gelişmeler başta olmak üzere pek çok önemli gelişmeye sahne olan bölgede ulaşılan bu batığın Osmanlı deniz savaş tarihine dair önemli veriler sunması bekleniyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş'in bilimsel başkanlığında sürdürülen araştırma çalışması ülkemiz karasularında bugüne kadar yapılan en derin bilimsel batık araştırmaları arasında yer alıyor. Batıktan çıkarılan 2 ton ağırlığındaki bir adet top ve küçük kalibre el topu, pişmiş toprak kandil, çömlek, kase, cam şişe ile çeşitli metal eserlerin de sergileneceği basın toplantısında, gemiye ilişkin sualtı görselleri de kamuoyuyla paylaşılacak."
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