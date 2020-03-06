Didim açıklarında can pazarı! Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında Yunan adasına geçmeye çalışan toplam 83 göçmeni taşıyan 2 lastik bottan birinin hava koşullarından dolayı batması üzerine bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahalede bulundu.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, batan bottaki 7'si çocuk 14 kişi ile diğer bottaki 69 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan göçmenlerden durumu ağır olan bir çocuk, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan diğer göçmenler ise Didim Marina'ya götürüldü.

YUNAN BOTU TARAFINDAN BATIRILDIKLARI İDDİASI

Göçmenler, botlarının Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü iddia etti.

(AA / İHA)

