Didim açıklarında tarihi gemi kalıntısı bulundu

İZMİR (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, 18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batık bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Didim açıklarında bir gemi kalıntısına ulaşıldığı belirtildi.
Geminin 18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğunun düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, batıktan 2 ton ağırlığında top, küçük kalibre el topu, pişmiş toprak kandil, çömlek, kase, cam şişe ile çeşitli metal eserlerin çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Osmanlı-Rus münasebetleri ve diğer uluslararası gelişmeler başta olmak üzere pek çok önemli gelişmeye sahne olan bölgede ulaşılan bu batığın, Osmanlı deniz savaş tarihine dair önemli veriler sunması bekleniyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş'in bilimsel başkanlığında sürdürülen araştırma çalışması, ülkemiz karasularında bugüne kadar yapılan en derin bilimsel batık araştırmaları arasında yer alıyor."
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an
Biraseverlere kötü haber
Trump orduyu alarma geçirdi!
Galaxy S10 emin adımlarla geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum