Didim açıklarında tarihi gemi kalıntısı bulundu

İZMİR (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, 18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batık bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Didim açıklarında bir gemi kalıntısına ulaşıldığı belirtildi.

Geminin 18. yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğunun düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, batıktan 2 ton ağırlığında top, küçük kalibre el topu, pişmiş toprak kandil, çömlek, kase, cam şişe ile çeşitli metal eserlerin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Osmanlı-Rus münasebetleri ve diğer uluslararası gelişmeler başta olmak üzere pek çok önemli gelişmeye sahne olan bölgede ulaşılan bu batığın, Osmanlı deniz savaş tarihine dair önemli veriler sunması bekleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdeş'in bilimsel başkanlığında sürdürülen araştırma çalışması, ülkemiz karasularında bugüne kadar yapılan en derin bilimsel batık araştırmaları arasında yer alıyor."

