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Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay tecavüz suçlamasıyla ilgili ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen tecavüz iddiası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aydın'ın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç., S.T.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiası üzerine ifadeye çağrıldı. Savcılıktaki ifade işlemi sonrası Atabay ve meclis üyeleri, serbest kaldı.

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay tecavüz suçlamasıyla ilgili ifade verdi

Olay, 2016 yılında Didim ilçesinde meydana geldi.

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İddiaya göre, iş istemek için belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay ile görüşen S.T., sonrasında telefon numarasını bırakıp ayrıldı. Akşam meclis üyesi A.Ç. tarafından aranan S.T., iş görüşmesi için restorana gittiklerini zannederek, araca bindi. A.Ç.'nin kullandığı araç, bir çiftlik evine gitti. Evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorladı. Yine iddiaya göre evde bulunanlar, alkol ve kokain kullandı. S.T.'nin iddiasına göre Belediye Başkanı Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. de olanları kamerayla kaydetti. Ardından Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye cinsel saldırıda bulundu. S.T., dönüşte kendini bırakan A.Ç. tarafından görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. S.T., 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürülmeye devam etti. 2 ayın sonunda da İzmir'e, arkadaşının yanına kaçtı.

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SAVCI İFADEYE ÇAĞIRDI

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. İlçeye gönderilen müfettişler tarafların ifadelerine başvururken, hazırladıkları raporu Savcılığa sundu. S.T. ise Didim Adliye Sarayı'na giderek Başkan Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ile meclis üyeleri A.Ö. ve Ö.Ç.'den şikayetçi oldu. Suç duyurusunun ardından S.T., savcının talimatı doğrultusunda kendisine gösterilen fotoğraflarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis etti.
S.T.'nin şikayetçi olmasının üzerinden 5 gün geçerken, Başkan Atabay ve meclis üyeleri A.Ç. ile Ö.Ç., bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifade için çağrıldı. Atabay ve iki meclis üyesi, sabah saatlerinde Didim Adliyesi'ne gelerek olayla ilgili ifade verdi. Hem Atabay'ın hem de iki meclis üyesinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri, bu durumun kendilerine yönelik bir kumpas olduğunu söylediği belirtildi. Yaklaşık 2 saat adliyede kalan Atabay ve beraberindekiler, savcılıktaki ifade verme işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

DHA

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