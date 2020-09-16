Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi

Didim Adalet Sarayı'na giderek savcılığa şikayetçi olan S.T.'nin iddiasına göre cinsel saldırı olayı, 2016 yılında yaşandı. İddiaya göre iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., telefon numarasını verip, ayrıldı. Aynı akşam telefonla arandığı meclis üyesi A.Ç.'nin aracına, iş görüşmesi için çağrıldığını zannederek binen S.T., çiftlik evine götürüldü. İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı. Evde bulunanların alkol ve kokain kullandığını öne süren S.T.'nin iddiasına göre Başkan Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. olanları kamerayla kaydetti. Ardından da Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. Daha sonra A.Ç. tarafından evine bırakılan S.T., yine A.Ç. tarafından çekilen vido görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürüldüğünü ifade eden S.T., İzmir'deki arkadaşının yanına kaçtı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Olayın sosyal medyada yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı inceleme başlatırken, görevlendirilen müfettişler hazırladıkları raporu savcılığa sundu. Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda emniyet müdürlüğüne çağrılan S.T., gösterilen fotoğraflardan kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis etti.