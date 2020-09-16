HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi

Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan S.T.'nin ifadesinde yer alan, en yakın yerleşim yerine 2 kilometre mesafedeki, çevresi dikenli tellerle çevreli çiftlik evi görüntülendi. Başkan Atabay'ın da sık sık çiftlik evine gidip, zaman geçirdiği öne sürüldü.

Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi

Didim Adalet Sarayı'na giderek savcılığa şikayetçi olan S.T.'nin iddiasına göre cinsel saldırı olayı, 2016 yılında yaşandı. İddiaya göre iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., telefon numarasını verip, ayrıldı. Aynı akşam telefonla arandığı meclis üyesi A.Ç.'nin aracına, iş görüşmesi için çağrıldığını zannederek binen S.T., çiftlik evine götürüldü. İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı. Evde bulunanların alkol ve kokain kullandığını öne süren S.T.'nin iddiasına göre Başkan Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. olanları kamerayla kaydetti. Ardından da Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. Daha sonra A.Ç. tarafından evine bırakılan S.T., yine A.Ç. tarafından çekilen vido görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürüldüğünü ifade eden S.T., İzmir'deki arkadaşının yanına kaçtı.

0ee5b21cb47839bb301509fb0ef7c24e

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Olayın sosyal medyada yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı inceleme başlatırken, görevlendirilen müfettişler hazırladıkları raporu savcılığa sundu. Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda emniyet müdürlüğüne çağrılan S.T., gösterilen fotoğraflardan kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis etti.

fb133f091a5ae6af1d0ccec8a8daef28

YERLEŞİM YERİNE UZAK

S.T.'nin ifadesinde yer alan çiftlik evi görüntülendi. Didim'in Akköy Mahallesi'nde bulunan ve en yakın yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre mesafede orman içinde bulunan çiftlik evinin etrafı dikenli tellerle çevrili. Kapısında ise asma kilit takılı. Kimsenin olmadığı görülden A.Ç.'ye ait çiftlik evi konumu, ağaçların arasında kaldığı ve kot farkından dolayı yoldan aşağıda kaldığı için görünmüyor. Kapısında 'Dikkat köpek var' ve 'Dikkat elektrik akımı' yazan levhaları bulunan çiftlik evine, Başkan Atabay'ın da sık sık gidip, vakit geçirdiği öne sürüldü.

4eb5a8ab8cb20e9c3cfc669928ed28fb

Bölge halkından Turgutreis Gündoğan (60), "Açıkçası çok detaylı bilmiyorum ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Başkanı bilmiyorum ama A.Ç.'yi gidip gelirken görüyoruz. Ama selam bile vermezler. Gelip oy istemesini biliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Üniversiteli Eda’nın ölümüne jet iddianameÜniversiteli Eda’nın ölümüne jet iddianame
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Diğer Haberler
Bursa'daki üniversiteli Eda’nın ölümüne jet iddianame!
Üniversiteli Eda’nın ölümüne jet iddianame
Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı
Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı
Esad rejiminden İdlib'de tehlikeli tahrik! Gözlem noktasına saldırdılar
Esad rejiminden İdlib'de tehlikeli tahrik
Ferman kod adlı terörist Ercan Yacan Van’da yakalandı
Ferman kod adlı terörist Ercan Yacan Van’da yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan eğitim için 14 maddelik çözüm önerisi
Kılıçdaroğlu'ndan eğitim için 14 maddelik çözüm önerisi
'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek
'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, tedavi görecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.