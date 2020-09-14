Didim Belediye Başkanını tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın, kendisine tecavüz ettiğini ileri süren kadın, avukatıyla birlikte geldiği Didim Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Tecavüze uğradığını ileri süren kadının başörtüsü ve siyah gözlükle kendini tanınmayacak şekilde kamufle ettiği gözlendi. Didim’de ikiz kuleler olarak bilinen ve belediye tarafından 15 defa mühürlenen binanın sahiplerinin de avukatı olan tecavüze uğrayan kadının avukatı Murat Sultansu, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, başkan yardımcısı, meclis üyesi ve bir kişi olmak üzere 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundukları ve dosyayla ilgili gizlilik kararı aldırdıklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde Didim Adliyesine gelen kadına avukatı Murat Sultansu eşlik etti. Savcılığa suç duyurusunun ardından adliye önünde bekleyen basın mensuplarının karşısına çıkan kadın ile avukatı açıklamalarda bulundu. Tecavüze uğradığını ileri süren kadın ise kendisini kamufle ederek, basına konuşmadı.

“Deşifre olmaması için konuşmayacak"

Suç duyurusuyla ilgili olarak Av. Murat Sultansu basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Sultansu, “Suç duyurusunda bulunduk. Ayrıntıları anlatmamız imkansız içeriği çok vahim iddialar, vekilin iddiaları çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Gizlilik kararı talep ettik müvekkilin kimliğinin açıklanmaması tarafından. Bu talebimiz kabul edildi, Cumhuriyet savcısı tarafından. Dosyada gizlilik kararı alındı ve ifademizi verdik. Ayrıntılı şekilde açıklamamızı yaptık. Müvekkilimin sesi belli olmaması bakımından kendi ailesi var, yaşadığı çevre var onların deşifre olmaması gerekiyor. Bu nedenle konuşmak istemiyor" dedi.