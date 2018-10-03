HABER

'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 07:11 | Son Güncelleme

CHP’li Didim Belediyesi bir inşaat firmasına rezidans projesi için önce ruhsat verip sonra iptal etti. Belediye, şirketin mağduriyeti nedeniyle açtığı davadan kazandığı 1 milyon 405 bin TL’lik tazminatı ödemeyince belediye binasının icradan satışa konulduğu iddia edildi.

'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

2014'te CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak Nehirsan İnşaat tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatıldı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay oldu. Yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal etti. Nehirsan İnşaat ruhsatın iptal edilmesiyle mağdur duruma düştü. Ruhsat iptalinin yargıya taşınmasının ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozdu. Kararın gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016'da bir TV kanalında "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" deyince Danıştay 6. Dairesi bir anda daha önceki kararını değiştirdi. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

HESAPLARA VE ARAÇLARA HACİZ

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmini talebiyle dava açtı. İşte o davanın sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödemesine hükmedildi. Fakat Didim Belediyesi belirtilen sürede parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz getirtti.

'CHP'Lİ VEKİLLER DÖNÜP KENDİ BELEDIYELERİNE BAKSIN'

Son olarak Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarıldı. Nehirsan İnşaat, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden satış işlemi başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, "Didim Belediyesi iflas etmiştir. Banka hesaplarında para kalmamış, herhangi bir yerden de alacakları bulunmamaktadır. Bin liralık gömlekle Kapalıçarşı'da kriz var diyen CHP'li milletvekilleri dönsün kendi iflas etmiş belediyelerine baksınlar. Ya da 600 bin TL'lik malvarlığına sahip Genel Başkanları nasıl 900 bin TL tazminat borcu ödüyorsa belediyelerine de aynı yerden borç alıp versinler, tazminat borçlarını ödesinler. Genel Başkanları belediyeleri borçlarından kurtarsın, bundan sonra da sağa sola ekonomi dersleri vermeyi bıraksınlar" dedi.


PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleriTBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleri
HDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısıHDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP didim belediyesi icra Mümin Kamacı

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti'den ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.