'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

2014'te CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak Nehirsan İnşaat tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatıldı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay oldu. Yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal etti. Nehirsan İnşaat ruhsatın iptal edilmesiyle mağdur duruma düştü. Ruhsat iptalinin yargıya taşınmasının ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozdu. Kararın gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016'da bir TV kanalında "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" deyince Danıştay 6. Dairesi bir anda daha önceki kararını değiştirdi. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.

HESAPLARA VE ARAÇLARA HACİZ

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmini talebiyle dava açtı. İşte o davanın sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödemesine hükmedildi. Fakat Didim Belediyesi belirtilen sürede parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz getirtti.