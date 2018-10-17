HABER

Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 80 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından Didim’in Tekağaç Burnu’nun güneyinde 2 lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan iki lastik bot içerisindeki 35’i çocuk, 12’si kadın toplam 80 kaçak göçmen ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 48 Suriye, 24 Filistin, 7 Irak ve 1 Eritre uyruklu kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

ege-de-yakalandilar-35-i-cocuk-80-kisi--12552770

Kaynak: İHA

PARTNERKiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...Kiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didim kaçak göçmenler

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamlar Türkiye de kalmak istese zaten kaçmazlar. Niye yakalıyorsunuz ki. Bırakın AB uğraşsın.
bırakın gitsinler biz giremedik avrupa birline onlar girsin umutlarını kırmayın yolver görme
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülere yerli cep telefonu hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülere yerli cep telefonu hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.