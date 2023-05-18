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Didim'de acı olay! Kamelyada ölü olarak bulundu

18.05.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesinde 79 yaşındaki bir kişi, yaşadığı sitenin bahçesindeki kamelyada iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Didim'de acı olay! Kamelyada ölü olarak bulundu

Olay, Altınkum Mahallesi 21 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan depremler sonrası Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Didim'e gelen ve oğlunun evinde eşiyle birlikte yaşadığı ve kanser hastası olduğu öğrenilen Taşo Y. (79), sitenin bahçesindeki kamelyada iple asılı halde bulundu.

Yaşlı adamı sitedeki diğer vatandaşlar fark ederken, durumu 112 ekiplerine ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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