Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çamlık Mahallesi, 2,5 Koy sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kayalıkların arasında kadın cesedi olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler denizdeki kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu
İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti
ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor
Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum