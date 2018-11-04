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Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde, çevredekiler tarafından denizde kayalıkların arasında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çamlık Mahallesi, 2,5 Koy sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kayalıkların arasında kadın cesedi olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler denizdeki kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Didim ceset kadın cesedi deniz

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