HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Didim'de dişçiye gitmek için evden çıkan Zeynep Gürzsoy günlerdir kayıp! "Hayatından endişe ediyorum"

Didim'de dişçiye gitmek için evden çıkan Zeynep Gürzsoy günlerdir kayıp! "Hayatından endişe ediyorum"

29.05.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve diş kontrolü için evinden çıkan 33 yaşındaki Zeynep Gürzsoy'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Ayser Gürzsoy ise polise kayıp ihbarında bulundu. Gürzsoy, "Hastane dönüşü son telefon görüşmemizde otobüs beklediğini söyledi ancak daha sonra haber alamadım" dedi.

Didim'de dişçiye gitmek için evden çıkan Zeynep Gürzsoy günlerdir kayıp! "Hayatından endişe ediyorum"

Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde annesi ile birlikte oturan ve 8 ay önce eşinden boşanan Zeynep Gürzsoy, 26 Mayıs'ta diş kontrolü için sabah saatlerinde Aydın Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere evden çıktı.

Gürzsoy'dan bir daha haber alamayan ve cep telefonuyla da ulaşamayan anne Ayser Gürzsoy (58), Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu.

didimde-yasayan-zeynepten-4-gundur-haber-yok_2950_dhaphoto1

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

4 gündür haber alamadığı kızı için endişelenen anne Gürzsoy, "Hastane dönüşü son telefon görüşmemizde otobüs beklediğini söyledi. Ancak daha sonra ne telefonuna ne de kendine ulaşabildim. Her yere baktım ama bulamadım. Polise kayıp ihbarında bulundum ama henüz bir ize rastlayamadık. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Gören ve duyanların insanlık namına polise ve bizlere haber vermesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

didimde-yasayan-zeynepten-4-gundur-haber-yok_2950_dhaphoto4

didimde-yasayan-zeynepten-4-gundur-haber-yok_2950_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul açıklarında korku dolu anlar! İki gemi çarpıştıİstanbul açıklarında korku dolu anlar! İki gemi çarpıştı
Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandıSuriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı
Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktıÇocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

"Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı

Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler! "Siz şaka mısınız?"

Parkta yoga yapan kadınları CİMER'e şikayet ettiler! "Siz şaka mısınız?"

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

İlginizi Çekebilir

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.