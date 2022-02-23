HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Didim'de kaybolmuştu! Acı haber 6,5 ay sonra Yunanistan'dan geldi... Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı

Didim'de kaybolmuştu! Acı haber 6,5 ay sonra Yunanistan'dan geldi... Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı

23.02.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde 6,5 ay önce serinlemek için denize giren 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu’ndan bir daha haber alınamamıştı. Acı haber 6,5 ay sonra Yunanistan’dan geldi. Çobanoğlu’nun cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu. Kahreden haber sonrası Çobanoğlu’nun eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Didim'de kaybolmuştu! Acı haber 6,5 ay sonra Yunanistan'dan geldi... Eşinin paylaşımı yürekleri dağladı

Olay, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Cennet Koy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu denize girmek için bölgeye geldi. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen Çobanoğlu, akşam saatlerinde eve dönmedi. Çobanoğlu’nun hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda Çobanoğlu’nun otomobiline ve kıyafetlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da denizde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, Çobanoğlu’nun bulunması için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ YUNANİSTAN KARASULARINDA BULUNDU

Çobanoğlu’nu arama çalışmaları sürerken, Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Çobanoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Yunanistan’dan gelen acı haber Çobanoğlu’nun ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Cenazesi Türkiye’ye getirilen Çobanoğlu’nun yarın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

fd347e67-26f6-476b-bca7-73c729a5b641

EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden Mesut Çobanoğlu’nun eşi Sabriye Çobanoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. Eşinin hayallerinin yarım kaldığını dile getiren Sabriye Çobanoğlu eşi ve kendisinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:

"Yazıma nasıl başlıcam bilmiyorum seni yazılara nasıl sığdıracağım onu da bilmiyorum. Seninle geçen acısıyla tatlısıyla dolu dolu geçen 34 yıl önce ben sana çocuk geldim bana güçlü olmayı başarmayı iyi bir eş iyi bir anne olmayı hayatı biz birlikte öğrendik. Sen benim bu hayatta gördüğüm en iyi bir evlat sonra da en iyi bir baba oldun sana bu hayatta bize verdiklerin ve öğrettiklerin için yaşamım boyunca hep dualarımda ve yanımda olacaksın canım. Bizi en mutlu en güzel günlerimizde aniden bıraktın egemle olan hayallerin vardi emin ol hayallerini senin yerine elimden geldiğince yapacağım ama ben eminim ki sen bizim yanımızda olacaksın. Senden ayrılalı 6.5 ay oldu ve kavuşmamıza çok az bir saatler kaldı gelmeni çok bekledim sensiz geçen günler ve geceler oldu ama öğrettiğin gibi hiç pes etmedim her gün daha çok çabaladım daha çok dua ettim ve rabbim duydu sesimizi bugünlerimizde bizi hiç yanlız bırakmayan o kadar çok ailemiz eşimiz dostumuz oldu ki hepsine ayrı ayrı minnettarım sen benim hayatımın anlamı güzel eş güzel baba güzel evlat cennet mekanın olsun dualarımla her zaman senin yanında olacağım. Seni çok ama çok seviyoruz" (İHA)

a584d80e-f72c-47cc-b68e-549595fa2585

Son Dakika: Ege'de Türk balıkçılarına saldırıda yeni gelişme! Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıSon Dakika: Ege'de Türk balıkçılarına saldırıda yeni gelişme! Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nefes kesen operasyon! Kapı kırıldı çocuklar kurtuldu: Baba evin içinde gözaltına alındıNefes kesen operasyon! Kapı kırıldı çocuklar kurtuldu: Baba evin içinde gözaltına alındı
Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...
Senaryo aynı zaman farklı!Senaryo aynı zaman farklı!
Anahtar Kelimeler:
Aydın Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusu

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!

Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!

Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!

Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!

Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar "Güçlü bir yanıt verilecek"

Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar "Güçlü bir yanıt verilecek"

İlginizi Çekebilir

Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”

Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.