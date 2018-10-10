Didim'de sahil güvenlik fark etti, 50 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu hareket halinde bir lastik bot tespit edildi.

Durdurulan lastik botun içerisindeki 29 Afganistan, 6 Suriye, 5 Orta Afrika, 3 İran, 2 Filistin, 2 Senegal, 2 Mali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kaynak: DHA

