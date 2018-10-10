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Didim'de sahil güvenlik fark etti, 50 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 08:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 21’i çocuk, 11’i kadın toplam 50 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de sahil güvenlik fark etti, 50 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu hareket halinde bir lastik bot tespit edildi.

Durdurulan lastik botun içerisindeki 29 Afganistan, 6 Suriye, 5 Orta Afrika, 3 İran, 2 Filistin, 2 Senegal, 2 Mali ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Aydın Didim kaçak göçmen Sahil Güvenlik

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