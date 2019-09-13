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Didim ve Kuşadası açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim ve Kuşadası açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen çarşamba günü saat 05.00 ile 05.15'te, 2 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 82'si Suriye ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen yakalandı. 35'i erkek, 18'i kadın ve 35'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 06.05'te gelen ihbarla, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla bir grubun yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Bölgeye giden ekipler tarafından tespit edilip durdurulan lastik bottaki 42'si Suriye ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 11'i kadın ve 18'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. İki ilçede yakalanan toplam 131 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Didim ve Kuşadası açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandıDidim ve Kuşadası açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı

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