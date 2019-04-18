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Didim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

AYDIN'nın Didim ilçesinde, 3'üncü 'Didim VegFest', yarın başlıyor.

Didim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyor

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'nın Didim ilçesinde, 3'üncü 'Didim VegFest', yarın başlıyor. Apollon Tapınağı'nın yanı başında çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, 4 gün sürecek.
Didim'in turizm pazarında fark yaratmak amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan Vegan Festivali'nin üçüncüsü, yarın başlıyor. Türkiye'nin ilk ve tek vegan festivali Didim Vegfest, 2 bin 500 yıllık tarihi Apollon Tapınağı'nın hemen yanında yapılacak. Festival alanında uzman bilim insanları, vegan aktivistler ve uzmanların katılacağı paneller gerçekleştirilecek, yerel halkın binlerce yıllık mutfaklarından yöresel lezzetlerini sunduğu stantlar kurulacak. Atölye çalışmaları, yarışmalar, Milet Antik Kenti ile Apollon Tapınağı'nı birbirine bağlayan Kutsal Yol yürüyüşü, konserler, sanat etkinlikleri, doğa çalıştayları ve üniversiteler arası vegan yemek yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.
KONSERLER FESTİVALE RENK KATACAK
Derya Uluğ, Pamela, Pınar Keleş ve başka şarkıcıların konser vereceği festivalde yaşam hakkı savunucusu dernek ve inisiyatifler de yer alacak. Festivalde çocuklar için de etkinlikler düzenlenecek. Geçen yıl 375 katılımcının yer aldığı Didim VegFest'i 60 bin kişi ziyaret etmişti.
'200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'
Bu yıl, 4 gün sürecek festivale toplam 200 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirten Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay, "Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Festivalin amacına ulaştığını sosyal medyadan, sokaktaki insanların ilgisinden görebiliyoruz. Festival büyüyerek gelişmeye devam edecektir" dedi.

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Didim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyorDidim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyorDidim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyorDidim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyor

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