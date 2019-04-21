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Didim Vegfest'e yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen vegan festivali 'Didim Vegfest', yoğun ilgi gördü.

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen vegan festivali 'Didim Vegfest', yoğun ilgi gördü. Tarihi Apollon Tapınağı çevresindeki festival, hafta sonu turistik ilçeye canlılık getirdi.

Didim turizm pazarında fark oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projelerden, Türkiye'nin ilk ve tek vegan festivali 'Didim Vegfest', 2 bin 500 yıllık tarihi Apollon Tapınağı'nın yanı başında gerçekleştirildi. Didim Belediyesi'nce organize edilen ve yarın sona erecek festivalde, hayvansal ürünlerin olmadığı 200 stant yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılanlar, yaptıkları ürünleri beğeniye sunarken, mantardan kokoreç, patates ve bezelye püresinden peynir, buğdaydan döner en çok ilgi çeken yemekler arasında yer aldı. Festival alanında uzman bilim insanları, vegan aktivistler ve uzmanların katıldığı paneller de gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmaları, yarışmalar, Milet Antik Kenti ile Apollon Tapınağı'nı birbirine bağlayan Kutsal Yol yürüyüşü, konserler, sanat etkinlikleri, doğa çalıştayları ve üniversiteler arası vegan yemek yarışması gibi etkinliklerin düzenlendiği 3'üncü 'Didim VegFest', turistik ilçeye hafta sonunda canlılık getirdi.

'FESTİVALLERLE TURİZM SEZONUNU UZATIYORUZ'

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, festivali organize eden Didim Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Turizm şehriyiz ve turizmi 12 aya çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu tür etkinlikler ve festivaller turizmin 12 aya çıkması için oldukça önemli bir faktör oluyor. Didim'de şu an 6 ay içerisinde deniz, kum ve güneş turizm faaliyeti var. Bu tür aktivitelerle turizmi nisan ve mayıs ile eylül, ekim ve kasım aylarına kadar artırarak sezonu uzatabiliriz. Bunu sadece yerel yönetimlerle değil, sivil toplum kuruluşları da bu işe ön ayak olmalılar. Geçen sene yelken kulüplerimiz güzel aktiviteler yapmışlardı. Benzer aktivitelerle bu aylarda turizmi canlandırma konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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