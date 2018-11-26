Didim'de 114 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde yapılan üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 114 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 00.30 sıralarında, Aydın'ın Didim ilçesi Manastır Koyu açıklarında lastik botla Suriye ve Filistin uyruklu 45 kişilik kaçak göçmen grubunu yakaladı. Yakalan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.21'de ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarla, Didim'in Parlamenterler Sitesi açıklarında lastik botta çok sayıda kaçak göçmen bulunduğunu öğrendi. Bölgeye 1 uçak ve 1 kontrol botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerini görüp, karaya geri dönerek kaçmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 27 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Aynı gün saat 02.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir başka ihbarla, Didim'deki arıtma tesisleri ile Nazilli Umut Sitesi açıklarında lastik botla kaçak geçiş yapıldığı bildirildi. Yine Sahil Güvenlik ekiplerini fark edip karaya kaçmaya çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 114 kaçak göçmen, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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