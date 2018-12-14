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Didim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:14 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde yapılan denetimlerde, avlanması yasak olan 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi.

Didim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde yapılan denetimlerde, avlanması yasak olan 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi. Denetimlerde, yasa dışı avlandıkları belirlenen 2 kişiye toplam 1710 lira idari para cezası kesildi.
Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dün ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde, gece zıpkınla dalış yapan bir kişiye amatör avcılık kurallarını ihlal suçundan 388 lira idari para cezası uygulandı. Denetimleri gece boyunca sürdüren ekipler, ihbar üzerine sabaha karşı kaçak su ürünleri taşıdığı tespit edilen bir kamyoneti durdurup aradı. Yapılan aramada, 4 plastik fıçıya doldurulmuş, avlanması yasak olan toplam 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi. El konulan deniz patlıcanları, denize bırakıldı. Yasadışı avlandığı belirlenen kamyonet sürücüsüne 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1322 lira idari para cezası kesildi.

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Didim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildiDidim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildiDidim'de 1200 deniz patlıcanı ele geçirildi

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