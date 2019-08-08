HABER

Didim'de 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 20:47 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 ayrı lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103'ü denizde olmak üzere toplam 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı Didim ilçesi Taşburun mevkiinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 23.40 sıralarında lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu belirledi.

Didim'de 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 ayrı lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103'ü denizde olmak üzere toplam 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Didim ilçesi Taşburun mevkiinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 23.40 sıralarında lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Durdurulan bottaki aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 29 kaçak göçmen yakalandı. 29 kaçak göçmenin yakalanmasının ardından biri 3.5 diğeri de 4 saat sonra olmak üzere aynı bölgede 2 lastik bot daha tespit edildi. Bu botlardan birinde 42 diğerinde ise 32 kaçak göçmen daha yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, ardından karada da kaçma hazırlığında olan kaçaklar olduğunu belirlendi. Karada da 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Yakalanan toplam 128 kaçak göçmen, götürüldükleri Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 1 şüpheli ise işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Didim'de 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıDidim'de 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıDidim'de 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıDidim'de 128 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
İlaçlama makinesinin şaftına saçlarını kaptıran genç kız yaralandıİlaçlama makinesinin şaftına saçlarını kaptıran genç kız yaralandı
Piknikçilerin mangalı yangın çıkardı, 10 dönüm yandıPiknikçilerin mangalı yangın çıkardı, 10 dönüm yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.