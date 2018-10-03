DİDİM'DE 1.5 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yurt dışından Türkiye'ye tekneyle uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 1.5 ton skunk ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceği tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah bölgede önlem alındı. Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un koordine ettiği operasyona, şüphelilerin sürat teknesiyle sahile yaklaşmasıyla başlandı. Bir anda polisleri karşılarında gören şüpheliler, sığ bölgede sürat teknesini terkedip, karaya çıkarak, kaçtı. Sürat teknesinde, polisin yatığı aramada 1.5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için ise bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü ---------------------- -Operasyon sonrasında ele geçirilen uluşturucu madde skunların görüntüsü Haber Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)
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