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Didim’de 17’si çocuk 41 kaçak göçmen kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17’si çocuk 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Didim’e bağlı Taşburun Balıkçı Barınağı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17’si çocuk 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Didim’e bağlı Taşburun Balıkçı Barınağı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kapasitesinin 3 kat üzerinde göçmenin bindiği lastik botu durdurarak, içerisindeki 38 Suriye, 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

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