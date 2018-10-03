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Didim'de 2 kişiye tefecilik gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Didim'de 2 kişiye tefecilik gözaltısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli tutarlarda düzenlenmiş toplam 25 senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla A.Ç. ve M.Ç.'nin tefecilik yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin Hisar Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerine bu sabah operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çeşitli tutarlarda 25 senet ile 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 170 mermi ele geçirildi. A.Ç. ve M.Ç., gözatına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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