HABER

Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Mavişehir açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 3 Somali, 8 Suriye, 6 Kongo, 2 Senegal ve 1 Togo uyruklu 20 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenlerden hamile olduğu belirlenen Suriye uyruklu Raşan El Saran fenalaştı.

Hamile kadına olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kağıthane'de TIR'dan saçılan dev borular caddesi savaş alanına çevirdiKağıthane'de TIR'dan saçılan dev borular caddesi savaş alanına çevirdi
Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)Tokat'taki kazada ölen 7 kişinin cenazeleri toprağa verildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen hamile kadın saahil güvenlik yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.