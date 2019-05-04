Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Mavişehir açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki 3 Somali, 8 Suriye, 6 Kongo, 2 Senegal ve 1 Togo uyruklu 20 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenlerden hamile olduğu belirlenen Suriye uyruklu Raşan El Saran fenalaştı.
Hamile kadına olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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