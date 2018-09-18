Didim'de 20 hektar makilik alan yandı

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde çıkan yangında 20 hektar makilik alan küle döndü.
Altınkum Mahallesi'ndeki Konya Kültür Sitesi yakınlarındaki makilik alanda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Yeşilkent Sitesi yakınlarına kadar gelen alevler, korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Yangına, bölgedeki çeşitli tesislere ait iş makineleri ve vidanjörler de destek verdi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ile Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu da olay yerine gelerek söndürme çalışmaları yerinde takip etti. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, farklı noktalarda çıkan yangının hızla büyüdüğünü belirterek zarar gören alan konusunda net bir bilgisinin olmadığını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda alevler güçlükle söndürülürken, ilk belirlemelere göre 20 hektar makilik alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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