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Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:55 | Son Güncelleme

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 25 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmbat Koyu mevkisinde yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheliyi yakalayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede düzensiz göçmenlerin olabileceği ihtimali üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile iletişime geçti.

Bölgede helikopterle arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, arazide bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Karadan yönlendirilen ekipler, 10 Suriye, 1 Filistin, 5 Orta Afrika, 7 Kongo, 2 Mali uyruklu 25 kişi ile 1 organizatörü yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen organizatör Sahil Güvenlik

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