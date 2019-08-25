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Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarındaki bir lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 Nepal, 8 Somali, 5 Afganistan, 3 Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik

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