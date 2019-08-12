Didim'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Altınkum açıklarından bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 35 Suriye, 5 Filistin, 1 Yemen uyruklu 41 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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