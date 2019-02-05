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Didim’de 45 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmaya çalışan 45 düzensiz göçmen Sahip Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmaya çalışan 45 düzensiz göçmen Sahip Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı. Teknede yapılan aramada organizatörlük yaptıkları belirlenen 3 Türk vatandaşı da Emniyet güçlerine teslim edildi.
Edinilen bölgeye göre, bu sabah 06.00 sıralarında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Didim Altınkum mevkisi açıklarında bir teknenin içerisinde düzensiz göçmenler olduğu ve lastik bir botu çekerek götürdüğü ihbarı yapıldı. İhbar sonrası bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait uçak tarafından ‘Yorgun Denizci-1’ isimli tekneye Sahil Güvenlik deniz unsurları da müdahale etti. Teknede yapılan aramada organizatör oldukları değerlendirilen 3 Türk vatandaşı ile birlikte teknenin arkasında yedeklediği bot içerisinde, 24 Filistin, 18 Irak, 2 Fas ve bir Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 45 düzensiz göçmen ve üç Türk organizatör Sahil Güvenlik botları tarafından adli işlemlerinin yapılması için Didim’deki bir özel marinaya getirildi.

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