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Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 05.00'te, Didim ilçesi Tekağaç Burnu'nun güneybatısında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu ekibince tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 40'ı Suriye ve 7'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 9'u kadın ve 12'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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