Didim'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Araştırma Gemisi'nden Tekağaç açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik botuna alındı.
Karaya çıkartılan 26 Suriye, 8 Irak, 7 Somali, 6 Filistin, 1 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu 49 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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