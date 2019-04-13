Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 53 düzensiz göçmen yakalandı.

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radarı" ile Manastır Koyu'nda karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 24'ü çocuk 53 kişi yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecekler.

