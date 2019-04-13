HABER

Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:02 | Son Güncelleme

Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 53 düzensiz göçmen yakalandı.

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radarı" ile Manastır Koyu'nda karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 24'ü çocuk 53 kişi yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecekler.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Kazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadıKazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadı
Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’daAvrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.