Didim'de 58 kaçak göçmen yakalandı

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 58 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim'de dün saat 04.00 sıralarında Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik botta Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 38'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 58 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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