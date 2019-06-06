HABER

Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 63 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Nehri'nde devriye sırasında bir lastik botu durdurdu.

Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 12 Somali, 15 Suriye ve bir Etiyopya uyruklu 28 kişi yakalandı.

Ekipler, Taşburun açıklarında Yunan adalarına gitmeye çalışırken gözetim altına aldığı 35 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangınGÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın
60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.