Didim'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna bindiren ekipler, aynı mevkide başka bir lastik botu daha fark ederek müdahale etti. Bottaki Irak, Suriye ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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