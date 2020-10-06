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Didim’de alkol ve uyuşturucu komasına giren İrlandalı gençlerin ifadeleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesine diş tedavisi için gelen 3 İrlandalı gençten 25 yaşındaki Ritchie Molloy’un ölümünün arkasında uyuşturucu ve yüksek dozda alkol çıktı.

Didim’de alkol ve uyuşturucu komasına giren İrlandalı gençlerin ifadeleri ortaya çıktı

Aydın’ın Didim ilçesine diş tedavisi için gelen 3 İrlandalı gençten 25 yaşındaki Ritchie Molloy’un ölümünün arkasında uyuşturucu ve yüksek dozda alkol çıktı. İrlandalı gençler ifadelerinde uyuşturucuyu kendi ülkelerinde aldıklarını dile getirirken, Didim’e diş tedavisi için geldiklerini ifade ettiler.
Edinilen bilgiye göre, diş tedavisi için Didim’in Efeler Mahallesi’nde ev tutan Ritchie Molloy, Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli 3 Kuzey İrlandalı genç 3 gün önce gece yarısı iddiaya göre kiraladıkları evde uyuşturucu alıp içki içti. Gece yarısına kadar eğlenen gençler aldıkları uyuşturucu madde ile aşırı dozda alkol nedeniyle komaya girdi. İçlerinden biri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki Ritchie Molloy’un cansız bedeni ile karşılaştı. Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli gençler ise komaya girerken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli iki genç hastanedeki tedavilerinin ardından Emniyet ekipleri tarafından sorgulandı.
Alınan bilgiye göre; iki gencin kan ve idrar tahlillerinde kokain denilen uyuşturucu madde tespit edildi. İki genç emniyet güçlerine verdikleri ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Türkiye’ye gelmeden önce ülkelerinde aldıklarını, Didim’e geldiklerinde ise evde yüksek dozda alkol ve enerji içeceği içtiklerini ve havanın sıcak olmasından kaynaklı olarak komaya girdiklerini dile getirdikleri öğrenildi.
İrlandalı gençler, emniyet güçlerince işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ritchie Molloy’un ise İzmir Adli Tıp Morgundaki incelemesinin ardından cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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