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Didim'de atlı safari turları ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen atlı safari turları turistlerin ilgisini çekiyor.

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen atlı safari turları turistlerin ilgisini çekiyor. 3 saat süren safari turları, başta İngilizler olmak üzere Arap ve Pakistanlı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve keşfedilmeyi bekleyen diğer plajlarıyla her yıl dünyanın birçok ülkesinden binlerce turisti ağırlayan Didim'de düzenlenen 'atlı safari', büyük ilgi görüyor. Kısa bir binicilik dersinin ardından deniz kıyısı ve patika yollarda devam eden turlar, turistler için farklı bir eğlence imkanı sunuyor. 3 saat süren atlı safariye başta İngiliz turistler olmak üzere İskoç, Alman, Rus, Arap ve Pakistanlılar büyük ilgi gösteriyor. Her sabah saat 10.00- 13.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında yapılan turlar, Altınkum-İmbat Sitesi güzergahında gerçekleştiriliyor. ALTERNATİF SPOR Turu gerçekleştiren firmanın işletmecisi Haydar Çaylak, turistlerin at üstünde doğanın tadını çıkardığını ifade etti. Turistlerin yoğun ilgisinden memnun kaldıklarını anlatan Çaylak, bu turlarla aynı zamanda alternatif spor imkanı sunduklarını kaydetti. Çaylak, turlar sayesinde turistlerin hem ata binmeyi öğrendiğini hem de patika yollardan giderek, denizden atla geçerek ve günbatımını izleyerek keyifli dakikalar geçirdiğini dile getirdi. Ata binmesini bilmeyen turistler için çiftlikte ön bilgilendirme kursu da verdiklerini aktaran Çaylak, "Müşteriyi ata bindirmeden önce çiftliğimizde yardımcı at eğitmenleri tarafından uygulamalı ders veriyoruz. Didim'e en çok gelen yabancı turist İngiliz. Bu nedenle de atlı turlara en fazla ilgi gösterenler de İngilizler oluyor. Ama atlı safarinin yeni gözde müşterileri Araplar oldu" dedi. 'ATLAR CANA YAKIN VE ARKADAŞ CANLISI' İngiltere'den Didim'e tatile gelen ve atlı safariye katılan Jen Bowen, "İngiltere'den tatil için Didim'e geldim. Didim'i çok beğendim, çok güzel plajları var. Ayrıca çocuklarımla birlikte Didim'de atlı safari turuna katıldım. Atlı safari turundan da çok memnun kaldım. Çok şaşırtıcı ve eğlenceliydi. Atlar harikaydı. Çocuklarımla ailecek çok mutlu olduk" dedi. İngiliz turistlerden Sophie Broughton ise ilk defa ata bindiğini söyledi. Atların çok cana yakın ve arkadaş canlısı hayvanlar olduğunu belirten Broughton, "Atla safari turu çok eğlenceliydi" diye konuştu.

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