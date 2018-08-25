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Didim'de bayram yoğunluğu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı'nın sona ermesine rağmen hafta sonunu da bölgede geçirenler, sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramı'nın sona ermesine rağmen hafta sonunu da bölgede geçirenler, sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Didim ilçesinin gözde tatil beldesi Akbük Mahallesi gibi turistlik yerleşimlerde, bayram sonrası da yoğunluk sürüyor. Bayramdan sonra kentte kalanların dışında, hafta sonu için günübirlik Didim'e gelenlerle birlikte ilçedeki plajlar dolup taştı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçenin giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim yaptı.

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