Didim'de daha önce açığa alınan 2 muhtara tutuklama

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazisini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce açığa, ardından da gözaltına alınan 2 mahalle muhtarı tutuklandı.

Turistik ilçe Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz şekilde işgal edilmesi üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 ay önce Denizköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ali Osman Çolak, Kaymakamlık tarafından açığa alındı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Şubat günü soruşturma kapsamında düzenlediği 3'üncü dalga operasyonda, açığa alınan iki muhtarın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özdemir ve Çolak tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında geçen yıl kasım ayında Balat Mahallesi eski muhtarı Süleyman Semerci ile Veli Pir de tutuklanmıştı.

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