HABER

Didim'de deniz dibi temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde kent protokolünün de katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, 3 araç lastiği, çok sayıda pet ve cam şişe, kova, demir çubuklar ile şemsiyeler çıkarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde kent protokolünün de katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Altınkum açıklarında Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven'in de katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dalışın ardından denizden 3 araç lastiği, çok sayıda pet ve cam şişe, kova, demir çubuklar ile şemsiyeler çıkarıldı. Çıkarılan eşyalar kıyıda sergilendi.

Gazetecilere açıklama yapan Atabay, denizlerin temiz tutulması konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Atabay, "Karadan ne bulursak denize atıyoruz. Önemli olan temizlemek değil denizi kirletmemek. Denizi kullanıyoruz ama bu bizim malımız değil, bunlar bize miras bırakılan şeyler." dedi.

En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi
KTB Başkanı Bağlamış: Vatandaşlarımız kurbanla ilgili endişe yaşamasınKTB Başkanı Bağlamış: Vatandaşlarımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın
Çatışmada yaralanan terörist Zap Suyu'na atladıÇatışmada yaralanan terörist Zap Suyu'na atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araç lastiği deniz dip temizlik

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.