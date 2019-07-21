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Didim'de deniz dibinden halı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, protokolün de katılımıyla dalgıçlar tarafından yaklaşık bir saat temizlik çalışması yapıldı.

Didim'de deniz dibinden halı çıktı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, protokolün de katılımıyla dalgıçlar tarafından yaklaşık bir saat temizlik çalışması yapıldı. Çalışmada denizden lastik, cam şişe ve demir gibi atıklar toplanırken, suyun içinden çıkan halı şaşırttı.
Didim Belediyesi'nce 'İyilik yap denize atma' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çamlık Mahallesi'ndeki Altınkum İskele ve liman çevresinde ilçe protokolü ve dalgıç ekiplerince deniz dibi temizliği yapıldı. Etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Didim İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay, belediye meclisi üyeleri ve birçok kişi katıldı. Altınkum iskele ve liman çevresinde dalış yapan İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Meclisi üyeleri ve dalgıçlar, denizin dibinde birikmiş atıkları topladı. Yaklaşık bir saat süren temizlik çalışması sonunda deniz dibinden lastik, pet ile cam şişe, plastik, metal, halı ve karton gibi malzemelerden oluşan çok sayıda atık çıkarıldı. Denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, manzaranın çok acı olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'ndaki denizin dibinden çok sayıda atık malzemenin çıktığını belirten Başkan Atabay, suyun temiz tutulması konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayıp, "Burası Didim'de dünyaca ünlü Altınkum Plajı. İnsanlar denizi güzel olduğu için buraya geliyor. Burada yaşayanlar olarak bizler maalesef yaşadığımız yerin kıymetini bilemiyoruz. Ne bulursak denize atıyoruz. Önemli olan temizlemek değil, denizi kirletmemek. Dalgıç arkadaşlarımıza denizin kıymetini bildikleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen herkes denizin kıymetini bilsin. Bu gibi atıkları denize atmak yerine çöpe atarlarsa denizimiz de doğamız da temiz kalır" dedi.

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Didim'de deniz dibinden halı çıktıDidim'de deniz dibinden halı çıktıDidim'de deniz dibinden halı çıktıDidim'de deniz dibinden halı çıktı

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