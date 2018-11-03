Didim'de, deniz kenarındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, çevredekiler tarafından denizde kayalıkların arasında kimliği belirsiz kadın cesedi buldu.
Olay, akşam saatlerinde Çamlık Mahallesi, 2,5 Koy sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kayalıkların arasında kadın cesedi olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler denizdeki kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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