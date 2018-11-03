HABER

Didim'de, deniz kenarındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Didim ilçesinde, çevredekiler tarafından denizde kayalıkların arasında kimliği belirsiz kadın cesedi buldu.

Didim'de, deniz kenarındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde, çevredekiler tarafından denizde kayalıkların arasında kimliği belirsiz kadın cesedi buldu.
Olay, akşam saatlerinde Çamlık Mahallesi, 2,5 Koy sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kayalıkların arasında kadın cesedi olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler denizdeki kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Didim'de, deniz kenarındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu

PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
Seyir terasından uçan minibüsün altında kalan 1 kişi öldüSeyir terasından uçan minibüsün altında kalan 1 kişi öldü
Düzce'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralıDüzce'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.