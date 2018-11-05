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Didim'de deniz kıyısında bulunan ceset

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

Cesedin kayıp olduğu bildirilen 80 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde 3 Kasım'da deniz kıyısında kayalıkların arasında bulunan kadın cesedinin, yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 80 yaşındaki Emine Aslanparçası'na ait olduğu belirlendi.

Aslanparçası'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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ceset deniz Emine Aslanparçası kimlik

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