Didim’de deniz kıyısında ceset bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi kıyı şeridinde kayalıkların arasında ceset gören vatandaşlar, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir kadına ait olduğu belirlenen cesedi denizden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedinin, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

