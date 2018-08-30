Didim'de ele geçirilen 208 kilo Skunk'a 1 tutuklama

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde minibüste ele geçirilen 208 kilo 'Skunk' adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Skunk adlı uyuşturucu maddesinin kiralık bir minibüsle Didim'e getirildiğini öğrendi. Dört şüphelinin bulunduğu aracı Salı günü takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düzenledi. Mavişehir Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada, 208 kilo Skunk ele geçirildi. Minibüsteki U.T., F.K., V.S ve S.K. gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, ele geçen Skunk'un, kentte bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu kaydetti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden V.S. tutuklandı. S.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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