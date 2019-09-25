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Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.

Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Altınkum’daki iş yerlerini ve evleri su basarken, Mavişehir yolu sular altında kaldı. Mersindere Mahallesi’nde ise bir araç sel sularıyla denize sürüklendi.
Didim’i şiddetli yağış vurdu. İlçede dün gece başlayan şiddetli sağanak yağışlar ilçede yaşamı felç etti. Sabaha kadar etkili olan yağış nedeniyle başta Altınkum bölgesi olmak üzere birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Altınkum’un yanı sıra Efeler, Cumhuriyet, Mavişehir ve Mersindere mahallelerinde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Didim-Söke yolunun Mavişehir bölgesinde ise ana yol iki farklı noktada sular altında kaldı. Sabah saatlerinde yol araç geçişine kapanırken, suların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. Mersindere Mahallesi’nde ise bir otomobil sel sularına dayanamayıp denize sürüklendi. Bölgedeki birçok ve iş yeri zarar görürken, plaj ise çamur deryasına döndü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Altınkum bölgesindeki iş yerlerinde tahliye çalışması yaparken, Didim Belediyesi ekipleri de zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. Altınkum’da evini su basan bir vatandaş ise kendi evi dahil çevresindeki birçok evin sular altında kaldığını belirterek, yağmur suyu giderlerinin yetersiz kaldığını belirtti.
Altınkum’da esnaflık yapan bir vatandaş ise iş yerinin tamamen sular altında kaldığını ve zararının büyük olduğunu ifade etti. Mersindere Mahallesi’nde aracı denize sürüklenen vatandaş ise, “Gece yağmur devam ederken aracım park halindeydi, pencereden baktığımda aracım yerinde yoktu, sabah baktık araç denize sürüklenmiş. Evimiz de sular altında kaldı. Bu mahallenin yıllardır bu sorunu var, aracım denizde zararımız çok büyük” dedi.

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti

Didim’de etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti
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